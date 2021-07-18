桃園市政府青年事務局主辦總獎金共60萬元的「桃園社會企業創業競賽」18號於線上舉辦決賽，青年局指出，該競賽共吸引全台135組青年團隊參賽，創下開辦以來最高紀錄，強調社會各界已投入解決社會問題的行列。

「桃園社會企業創意競賽」自2017年舉辦至今已邁入第5屆，青年局表示，今年首度新增社創萌芽組，免企劃書免繳交簡報，鼓勵有志解決在地社會問題但尚未有成熟商業模式的青年夥伴勇敢參與，且競賽除總獎金高達60萬元相當吸引人外，獲獎隊伍可接續透過工作坊、業師輔導讓提案更具可行性。

青年局指出，本次競賽共吸引全台135組青年團隊參賽，創下開辦以來最高紀錄，且因應疫情改採全線上方式進行，讓競賽不僅是成果發表，更是測試參賽隊伍的臨機應變能力，並表示，競賽中各團隊打破線上簡報的箝制，透過實作操演、影音播放等多元方式展現青年活潑的創意。

此外，競賽的競爭更讓參賽迸出許多創意的火花，亞軍隊伍「Tasteme」團隊透過平台的建置，讓店家將剩食包裝成福袋打折販售、「直覺職掘」隊伍更是以培養孩童自主探索與學習能力的「多元的職能體驗課程」提案獲得評審一致青睞，奪得競賽冠軍，顯示出青年團隊對社會的高度關懷。

桃園市長鄭文燦也特別透過線上影像鼓勵參賽團隊，並表示市府將持續提供資源支持社會企業發展，包括每月8000元的租金補貼及最高20萬元的設備購置補助，另外也平鎮新富市場設置社會企業平鎮館，提供辦公與營運測試空間讓進駐團隊使用，勉勵參賽者們繼續揮灑創意及實踐力來讓社會更好。