日本桌球天后福原愛3月爆出婚變，被拍到和已婚高帥男過夜，不倫風波重創她的清新形象，演藝事業幾乎全部停擺，日前她正式和江宏傑結束5年婚姻，今(24)日宣告復出，她將在26日為東奧桌球男女單打、桌球混雙決賽進行解說，消息一出，日本民眾紛紛群起砲轟，甚至發起拒看。

福原愛確定擔任東奧桌球部分解說員，不少網友氣得留言痛批富士電視台毫無道德感，竟為了收視率自毀形象，「就算能夠提升收視率，富士電視台的名聲也會受損。」狠酸富士電視台過去就喜歡找一些觀眾不愛看的名人，很能容忍藝人的外遇行為。

不少網友都點出，找前桌球國手平野早矢香會比福原愛更好，認為福原愛的不倫醜聞會讓比賽焦點失焦，更心疼福原愛解說的該場選手，也有網友表示，雖然出軌是夫妻之間的事，但最讓人不能原諒的，是她將病母和年幼的孩子留在台灣，自己回日本約會過夜，「如此無恥的行為，才是讓大多數人討厭的地方。」

事實上，福原愛今年初就是為了奧運工作回到日本，沒想到後續卻傳出婚變，一度有消息指出她會被取消球評工作，然而今電視台宣布，「福原愛在選手時期留下很好成績，在奧運等級的國際大賽參賽經驗也很豐富，期待觀眾能透過福原愛的講解更理解比賽的情況」，力挺福原愛到底，此舉卻引起日本民眾反感。