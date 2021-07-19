台股7月16日全體上市公司總市值為54兆8234.97億元，較前周五（9日）總市值增加7175.56億元，周增幅為1.33％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：中小型IC設計股、PCB股、被動元件股、航運貨櫃+散裝股等，看本周台股指數區間為17800～18200點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.聯準會主席鮑爾日前美國國會聽證會表示，美國經濟復甦尚未達到改變貨幣寬鬆政策程度，距離經濟達到「實質性進展」仍有很長一段距離，特別是勞動力市場仍遠低於疫情發生前水準，物價上漲只是暫時現象，美股維持多頭行情。

2.蘋果要求供應商今年生產9000萬支iPhone 13，比2020年iPhone 12同期產量多兩成，新機預定9月中旬發布，蘋果預期華為5G手機成長受限，後疫情iPhone銷售將大幅成長。

3.英國預計7月19日大解封，對外宣稱「學習與病毒共存」，主因是歐美疫苗覆蓋率達群體免疫效果，英國第1劑疫苗覆蓋率68.8％、完整接種兩劑52.2％，歐美將新冠「流感化」：維持良好防疫措施與醫療體系，政策上不須封城衝擊正常經濟生活。