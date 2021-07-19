日前傳出半導體巨頭英特爾有意壯大晶圓代工領域，打算併購市占第四大的格芯（GlobalFoundries）引起市場熱議，半導體產業分析師的看法也相當兩極，有人直指，格芯尚未獲利恐會拖累英特爾的毛利率，同時格芯早已放棄先進製程的研發，對英特爾並無實際好處，但也有人認為，英特爾此舉將強化產品多元化的目標，若晶圓代工事業能成功，對英特爾有非常正面的意涵。

MarketWatch報導，市場傳出英特爾有意收購格芯，整體投資金額將達到300億美元（約新台幣8400億元），儘管目前英特爾與格芯官方都未證實此消息，但市場上的討論相當熱烈，各界關注此事成真後對半導體產業的影響。

富國銀行分析師Aaron Rakers表示，儘管吃下格芯的產能，會讓英特爾在晶圓代工上加速發展，但投資人會對英特爾發展先進製程的長遠目標產生疑慮，畢竟格芯在2018年就已放棄7奈米晶片的研發，並將市場拱手讓給台積電與三星。

投資銀行Bernstein分析師Stacy Rasgon提出類似觀點，他強調，「雖然格芯在成熟製程擁有穩定的製造能力，但他們已經停止研究先進製程，並無法解決英特爾在這方面遇到的困境。」

Stacy Rasgon補充說道，「這筆交易將讓英特爾在未來戰略上嚴重失焦，尤其格芯尚未獲利，可能會稀釋英特爾的毛利率。」

儘管如此，投資銀行Baird分析師Tristan Gerra對於英特爾併購案持樂觀態度，他說：「英特爾需要收購其他企業才能履行他們在晶圓代工的雄心，這種策略非常適合英特爾，同時可以幫助英特爾產品多元的目標，包括汽車晶片領域。」

此外，Tristan Gerra認為，收購格芯的賭注相當高，若晶圓代工事業能夠成功，對英特爾來說有非常正面的意涵，因此我們認為，併購格芯是達成核心競爭目標的最佳選項。

若此消息成真，將成為英特爾史上最大規模的併購案，超越2015年英特爾以154億美元買下邏輯晶片大廠Altera的紀錄，目前格芯為阿布達比政府旗下的投資機構Mubadala Investment Co.所擁有，總部設在美國。