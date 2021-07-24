疫情爆發後，柯文哲藉由最熟悉的醫學議題，重新回到媒體焦點，國民黨則在政策上展現出「被收割的價值」；藍白各別苗頭，分進合擊，這是在野黨的良性競爭。柯文哲因為是首都市長，可以後發先制，他的策略就是用國民黨來「測風向」。國民黨的論述沒打中，讓國民黨去被罵；打中了，柯文哲則以「台北市長」的身分跳下來收割。

就好像民間採購疫苗，一開始是國民黨的呼籲，才有鴻海、台積電、慈濟的挺身而出；也因為台北市議員羅智強的要求表態，柯文哲才改為跟進，說台北市也要舉債自購疫苗。而國民黨主張的普發紓困金，柯文哲原本嗤之以鼻，現在民眾黨也跟進了，這當然是國民黨政策上、理念上的勝利。類似的形象不斷累積，國民黨就能重獲社會信任，這對一個政黨來說，才是最珍貴的「黨產」。

跟進國民黨的，還有邱義仁與美國。過去國民黨被綠營說是「親中賣台」，如今邱義仁坦誠「台灣獨立做不到」，美國官方表態「不支持台獨」，這都是國民黨一貫的主張。民進黨玩弄兩面手法，在馬政府時代，「什麼都是賣台」，九二共識是賣台，中華台北是賣台，兩岸協議也是賣台；到了民進黨執政，又「什麼都是台獨」，選自己的總統是台獨，有自己的貨幣是台獨，連立陶宛新設辦事處也是台獨。

按照民進黨今天的標準，台灣等於是從老蔣總統獨立到現在，老蔣根本是天字第一號「台獨分子」，是這樣嗎？為了幫蔡英文緩頰，游錫堃把「台獨」的概念抽換成「國家正常化」，但民進黨長期以來主張「兩岸互不隸屬，一邊一國」，試問游錫堃：《兩岸人民關係條例》中定義的「大陸地區是中華民國領土」，對民進黨來說，算不算正常國家？

如果民進黨認同「大陸地區是中華民國領土」，那就是認同一中原則，可喜可賀；反之若不認同，怎麼不修法更正呢？不用推給老共、美國、聯合國，這完全是立法院就可以搞定的事。民進黨執政5年多，大陸還是中華民國領土，兩岸還是「地區與地區」的關係，如果有人還相信民進黨在搞台獨，必須很健忘才行。

獨派有兩種，一種是被騙的，像很多人；一種是騙人的，像民進黨的所有人。被騙的獨派是為了一個理念，騙人的獨派則是為了贏選舉、拿標案、分資源。而現在台獨氣球已經吹不下去了。

國民黨的理念在防疫被柯文哲跟進，在兩岸被民進黨跟進，證明了國民黨對台灣民主的關鍵作用。藍白的競爭是必然，柯文哲必然會參選總統，必然會提名縣市議員；但藍白的合作也是必然，畢竟在野黨的天職就是制衡執政黨。

柯文哲想吸國民黨支持者，國民黨更可以去吸柯粉，但真正重要的是，面對民進黨的獨裁濫權，台灣人民關心民進黨下台，更甚於誰上台。

（作者為自由撰稿人）