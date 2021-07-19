牡丹灣Villa於微解封首日遭踢爆超過10人在餐廳群聚案，當天入住名單包括稍早請辭的行政院南部服務中心執行長陳政聞，屏東縣政府獲悉消息後第一時間受理並舉發，且依據業者陳述，已依違反傳染病防治法予以舉發，衛生局接文後在17日決行，裁罰業者6萬元，今將寄出罰單。

屏東縣政府表示，1999專線14日接獲民眾檢舉，指稱13日晚上有10餘人在牡丹灣Villa餐廳群聚，錄案後通知交通旅遊處處理；15日一早，交旅處稽查人員出發到百公里以外的牡丹灣Villa餐廳，對業者進行訪談調查，當天蔡姓經理坦承有管理上的疏失，讓熟客借用餐廳聚會用餐，並堅稱餐廳沒裝監視器。

由於業者僅交出訂房名單，經縣府一再催促，才於16日下午5時由蔡姓經理將入住名單送到縣府，在業者簽名的調查報告中，業者稱餐廳有一、二樓，十餘人有人在一樓用餐，也有在二樓，過程中進進出出，因此，縣府必須就此一部分進行入住者的訪談，以釐清事實。

屏縣府強調，從接獲檢舉的第一時間就錄案，交相關單位處理，也立刻稽查舉發，請外界不要在未經求證情況下，任意汙衊縣府同仁努力，全案不會因為涉及任何人、任何狀況就特別辦或不辦，一定會持續依法查辦，如有違法也一定會開罰！