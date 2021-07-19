行政院長蘇貞昌。(中時新聞網直播)

中華奧運代表隊出發！ 蘇貞昌親赴松山機場歡送

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞18日遭爆捲入「牡丹灣villa群聚」事件，事件沸騰後火速請辭。行政院長蘇貞昌今(19日)回應此事時表示，「陳政聞沒做好，已經辭職離開，我們希望全體公務人員以此為鏡。」

蘇貞昌今上午赴松山機場歡送中華奧運代表隊出發，被媒體問及「關於陳政聞被指違反防疫群聚，請問事實到底為何？他堅稱未違反防疫規定，是否有高層施壓？」蘇回應，公務員應該謹言慎行，哪怕私領域都要注意社會觀感，尤其是在防疫期間，大家很辛苦的時候，陳沒做好已經辭職離開，我們希望全體公務人員以此為鏡。

行政院南服中心副執行長許乃文今（19）日指出，陳政聞是口頭請辭，仍有公文行政流程要跑完，才能正式生效，目前由另位副執行長陳文亮暫時代理執行長一職，新任執行長將再由行政院指派。

另外，關於牡丹灣Villa群聚案，屏東縣政府指出，獲悉消息後第一時間受理並舉發，且依據業者陳述，已依違反傳染病防治法予以舉發，衛生局接文後在17日決行，裁罰業者6萬元，今將寄出罰單。