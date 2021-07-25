河南鄭州發生嚴重水災，大陸台商及台灣民間社會立刻展開捐贈行動，蔡英文總統、賴清德副總統與蘇貞昌院長也都表達慰問之意，大陸國台辦很快做出正面回應，讓外界重新看到兩岸善意互動與情感的連結。台灣對河南水災格外有感，除了災情透過媒體、網路廣泛傳播讓人震撼外，鄭州是台商熱門聚居地之一，亦是重要原因。

讓兩岸社會融二為一

過去，台灣對1991年華東水災、2008年汶川地震時的關懷，大多出於非常直接、單純的「同胞之情」。隨著30年來兩岸民間交流往來的蓬勃發展，愈來愈多台灣人在大陸各地扎根，無論是新冠疫情，還是此次河南水災，台灣民眾的「感同身受」不再只是民族、血脈相連的關係，而更多了一層現實聯結。這種聯結對兩岸和平發展的保障、政治分歧最終的解決、價值觀的融合與一體感的實現更重要。

兩岸「同文同種」是無法辯駁的事實，但過去30年的事實證明，僅僅依靠共同淵源的感性訴求，或刻意塑造彼此的浪漫想像，兩岸關係還是走不穩，也走不遠的。正如同人與人的交往，關鍵在於要能相互接受、理解、尊重，兩岸關係要行穩致遠，也需要兩岸人民相互接受；要實現「和平統一」，必須創造條件讓兩岸社會融二為一。

兩岸社會如何「融二為一」？這個問題看似複雜無解，但近期一篇由對岸青年涉台學者所撰寫的論文提供了新的視角，值得兩岸社會思考與啟發。這篇論文透過對在陸台灣人的問卷與訪談發現，台灣人在大陸以個人身分參與社會組織愈積極、參與政治活動愈多，融入大陸社會的程度就愈高，反之，參與「抱團式」組織對其社會融入並無顯著影響。簡言之，台灣人若以個人身分參與大陸社會與政治活動，往往更容易融入大陸社會。

「參與才能理解，理解產生認同」，道理看似淺顯，實踐起來卻不容易。過去30年來，約百萬台灣人在大陸定居，但一方面是我官方對台胞參與大陸黨政系統設有「法律紅線」，另一方面在政治考量下，大陸亦無意吸納台胞參與大陸的社會與政治活動，至多給一些名譽性質的稱謂，基本上是樣板功能。大部分在陸台灣人難以進入大陸的「治理體系」中，若遇到困難或訴求，只能找台商協會或其他非制度管道解決，不然就自認倒楣。大陸習慣於「歸口」管理，「抱團式」組織雖然維持一定活躍度，但真正能讓多少台胞融入大陸、認同大陸治理，至少在學術研究的答案是不明顯的。在大陸居住的台灣人如此，遑論大部分在台灣生活的民眾？

台胞有落地生根想法

隨著大陸近幾年實行「同等待遇」政策、推出卡式台胞證和居住證，在陸台灣人在旅行、醫療、戶政、考試等方面原有的「隱形障礙」正被逐漸消除，一些省市亦開放台灣人報名「事業單位」、社區主任助理等具有準官方色彩的職位。與此同時，大陸自身治理水平的提高和逐漸細膩，也受到愈來愈多在陸台灣人所感知、認可，大陸調動各方資源，高效率執行入境檢疫，全民普篩和疫苗施打亦讓在陸台灣人深有體會、刮目相看，並產生「中國人的驕傲感」。但台灣人在大陸距離有意義的「政治參與」，因制度建構尚未完成，甚至較清晰的路線圖也都未見到，可謂遙不可及。

化解兩岸分歧需要創意，大陸越來越富裕，生活也非常自由，越來越多長居大陸的台灣人有落地生根的想法，在上海、江蘇、福建等地成立的「兩岸融合試驗區」，應鼓勵台灣人參選「居委會」、「村委會」等當地基層自治組織，亦可制定明確規範，讓符合條件的台灣人可以擔任人大、政協，成為在地台灣人的民意代表。當常住大陸的台灣人有了「當家做主」的感受，相信在台灣的民眾也會自然而然降低對大陸體制的排斥感，甚至產生吸引力。

台灣設有嚴格法律規範，禁止台灣人參與大陸政治組織、擔任官方職務，但對有意融入大陸社會的台灣人而言，台灣法律的阻礙因素就會降低，一旦有越來越多台灣人願意加入大陸政治體系，對台灣內部民心所造成的影響將至深且遠。兩德統一在冷戰因素消失後立刻無痛實現，正是西德能長期吸引東德人心認同所創造的成績，西德可以做到，大陸自然也可以。