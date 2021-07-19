台中社創基地今年三月再開辦晚安基地，除了精心規劃的講座外，更多的是由進駐基地的創新團隊自行設計的活動，內容多元。（馮惠宜攝）

全台疫情確診數驟降，為726以後三級警戒降級做準備，社服和教育機構可望解封，台中社會創新實驗基地晚間活動「晚安基地」在各界企盼下，經營團隊也超前佈署。

台中社創基地位在北區精武圖書館5-7樓，擁有多樣化的空間及設備，以非營利組織、志工、社會企業、青創為培力主體，整合台中市社會企業、青年創業、社區營造及志工資源平台。

今年三月起新增晚間活動「晚安基地」，協助進駐團隊規劃活動，如講座、桌遊、手作坊、展覽等，邀請民眾參與，反應熱烈，疫情三級警戒前，已超過百人報名參加，不只增進空間的多元使用，更在中區靜謐夜景的陪伴中，透過交流對話，吸引更多人關注社會創新議題。

社會局科長楊惠如表示，晚安基地內容多元，除了精心規劃的講座外，更多的是由進駐基地的創新團隊自行設計的活動，讓更多民眾知道不同團隊創新的服務及理念，也是基地另類的培力方式，增進團隊未來商業化的行銷、表達能力。目前已規劃的主題有「分析商業營運模式」、「募資實戰技巧」、「社會影響力評估及運用」、「手作體驗工作坊」、「租稅講習」、「金工分享」、「劇團文本演出」、「教育議題研習探討」等。

在解除3級警戒後，經營團隊也歡迎更多民眾下班後來晚安基地享受美好的夜晚，不再只是追劇、滑手機、按遙控器。