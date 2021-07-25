高市府人員在疫苗接種站對民眾發送道安宣導品。（交通局提供／石秀華高雄傳真）

高市府人員在疫苗接種站休息區趁機宣導交安。（交通局提供／石秀華高雄傳真）

中央疫情指揮中心宣布 7 月 27 日至8月9日調降至二級警戒，預估降級後車流會回升，餐飲內用和酒駕風險會升高，高市府交通局25日提醒民眾，在降級後出門應謹記「遵守速限、專心駕駛、路口慢看停、酒後不開車」4大指引，盼民眾能快樂出門、平安回家。

7月27日降至二級警戒，高雄市交通局預估車流量將會逐漸回升至三級警戒前的車流，在市府道安會報中除啟動應變機制、祭出惡性 違規執法外，並透過市府 12 局處同步向各年齡族群發布交安宣導訊息，並趁機利用疫苗接種站辦理交通安全宣導。

交通局表示，隨疫情降級和餐飲內用機制調整後，民眾將增加飲宴機會，酒駕風險也會增高，三級警戒期間已有多起酒駕案發生；根據高雄市道安會報統計，5月19日全國疫情升至三級警戒後，道路車流量銳減，以 6 月為例，主要幹道日均尖峰交通量減少約3成，A1 死亡事故較去年同期減少5成。

交通局指出，交通安全和防疫一樣重要，呼籲民眾出門謹記「遵守速限、專心駕駛、路口慢看停、酒後不開車」交安4大指引，保護自己也保護其他用路的安全。

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