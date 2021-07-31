受到午後大雨影響，新北市金山老街人潮稀稀落落，區公所仍會同警方前往巡查。（金山區公所提供）

受到午後大雨影響，新北市金山老街人潮稀稀落落，區公所仍會同警方前往巡查。（金山區公所提供）

暴雨來襲 金山老街人潮稀稀落落

今（31）日適逢降為二級警戒後首個周末假日，北海岸、金山、萬里一帶未出現報復性車潮、人潮。新北市金山區長廖武輝本預估下午3時後人潮恐湧現金山老街，但受到午後大雨影響，金山老街目前人潮稀稀落落。

廖武輝表示，民眾到金山旅遊，多前往金山老街及獅頭山公園，上午未有大量的人潮、車潮，區公所都會派員前往巡查，依據以往經驗，人潮、車潮最有可能出現的時間點在下午3時以後，但受到午後大雨影響，老街人潮稀稀落落。

廖武輝也說，儘管受到大雨影響，仍會同警察前往金山老街宣導巡視，呼籲市民做好防疫措施。