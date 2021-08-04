監視錄影拍下，蘇花上崇德段至大清水段間，民眾隨手棄置垃圾。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

監視錄影拍下，蘇花上崇德段至大清水段間，民眾隨手棄置垃圾。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

疫情期間，海岸保安林地人車稀少，別以為可以隨手亂丟垃圾，花蓮林區管理處啟用監視設備，在今年6、7月疫情警戒期間，查獲15起民眾隨意丟棄廢棄物案件，立即向花蓮縣環境保護局舉發，最重可處6萬至30萬元罰鍰，民眾勿心存僥倖。

林管處表示，為落實行政院向海致敬政策，今年第2年執行海岸清潔維護計畫，針對所轄海岸保安林進行廢棄物清運工作，並請保七總隊加強查緝及結合在地社區部落巡守、NGO及企業認養等方式，期杜絕保安林遭任意傾倒丟棄垃圾或廢棄物等情事再發生。

林管處規劃，在傾倒垃圾廢棄物熱點啟用科技監控設施，透過影像資料進行舉發及裁處。今年6、7月間，就在疫情3級警戒期間，在蘇花沿線，編號2634保安林上崇德段至大清水段一帶，拍到15起民眾趁停車休憩時，將車上廢棄物，隨手丟棄至保安林內，廢棄物的內容多為食品包裝、果皮及紙屑等，已將蒐證錄影送交花蓮縣環保局查處，此舉違反廢棄物清理法第27條第1項第1款，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

林管處強調，若任意傾倒廢棄物破壞環境及保安林生態，將被依廢棄物清理法送移送法辦，並可依森林法第43條處6萬元至30萬元的高額罰鍰，民眾若發現保安林內有人棄置垃圾，請盡快通報林管處(03-8325141)，並呼籲民眾勿心存僥倖，以免觸法。