對於高度傳染力的Delta病毒的擔憂，以及東京奧運可能惡化的公衛危機，打擊了市場信心，日股周一出現連續第四個交易日的下滑。

周一日經225指數收跌350.34點或1.25%，為27652.74點，跌破了自去年初以來的200日移動均線27672點的主要支撐。東證一部指數跌25.06點或1.30%，為1907.13點。

瑞穗證券策略師Nobuhiko Kuramochi表示，200日均線是一個重要的技術關卡，跌破該水平，可能會導致日經指數跌到25500點附近。

美科技股上周五下挫，費半來到近一個月低點，日股半導體相關個股下跌。

太陽誘電跌3.63%；半導體材料商勝高(Sumco)跌4.1%；東京威力科創跌2.09%；愛德萬測試跌1.4%。

據周日消息，居住在東京奧運選手村的選手，首次出現新冠傳染病例，讓下周即將展開的東奧蒙上陰影。奧運會的大量群眾聚集，將導致更多感染病例。

首相菅義偉的支持率不斷下降，而今年稍晚日本將舉行選舉，也讓投資人對政治穩定信心產生動搖。共同社民調顯示，菅義偉支持率僅剩35.9%，為上台以來最低水準。