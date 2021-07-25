雖然原本指導教練劉聰達因為隊職員名額有限，只能坐在觀眾席，改由韓籍教練李泰相臨場指導，19歲小將羅嘉翎依然冷靜發揮，克服4強賽飲恨失落，於跆拳道女子57公斤級銅牌戰踢落尼日對手耶索夫，成為中華跆拳道隊史最年輕的奧運獎牌選手。

羅嘉翎賽後表示，奧運對自己一開始來講是有點太大的夢想，所以比賽壓力也沒特別大，就當享受吧，不過出賽前沒有預想奪牌，也意外第一場就順利過關，一路踢進到獎牌戰，「雖然也是有壓力，不過比起資格賽來說，奧運的壓力好像小一點。」羅嘉翎解釋，當初資格賽蘇柏亞、黃鈺仁、劉威廷等學長姐先收下東奧資格，最後只剩自己就能幫助中華跆拳道隊獲得滿額席次，所幸順利達成任務，一同挑戰奧運。

羅嘉翎並說，其實等待上場的時間反而比較緊張，一進到場內後就盡量放輕鬆，也忘掉4強賽落敗的失落，全力爭銅，銅牌戰帶著3比0領先開始第3回合，雖然一度被對手超車，但羅嘉翎利用183公分的身高優勢，兩次踢到對手頭部的上端攻勢追加分數，最後12秒讓自己的分數來到10比6，一舉奪牌。

提到要回優勢的契機，羅嘉翎說：「第3回合對手落後時積極進攻，教練和場邊同伴都提醒我穩住、不要急，加上剩下的1分半鐘其實還綽綽有餘，就再找尋機會進攻爭取分數。」