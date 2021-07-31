東奧圖輯》「麟洋配」奪金感動瞬間 兩人興奮秀出國徽 22:432021/07/31 中時新聞網 林暐立 、中時、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兩人興奮秀出國徽(季志翔/攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 稍早在東京奧運羽球男雙金牌戰中，我國黃金搭檔李洋／王齊麟擊敗大陸組合拿下金牌，最終以21比18、21比12的漂亮比數直落二解決對手，奪下我國首面羽球奧運金牌，寫下新猷。雖然他們目前世界排名3，但要在強敵環伺的後半段比賽奪牌真的相當困難，而今天他們做到了！大家一起來看看這場比賽感動的瞬間吧！ 兩人一前一後搭配流暢(季志翔/攝) 李洋蹲下讓王齊麟從後排擊球(季志翔/攝) 興奮秀出奧運國徽(季志翔/攝) 台灣奧運會旗緩緩升起(季志翔/攝) 兩人互相加油打氣(季志翔/攝) 王齊麟在前排準備擊球(季志翔/攝) 進攻時的精采瞬間(季志翔/攝) 接球時非常有氣勢(季志翔/攝) 兩人跳躍擊球(季志翔/攝) 李洋不疾不徐回球(季志翔/攝) 在頒獎台上興奮秀出金牌(季志翔/攝) 王齊麟後排奮力一擊(季志翔/攝) 王齊麟將下半身放低接球(季志翔/攝) 兩人得分後忘情吶喊(季志翔/攝) 保持冷靜(季志翔/攝) 就是要讓全世界看到台灣(季志翔/攝) 東奧》國旗歌多聽幾遍也不厭倦 李洋、王齊麟奪金笑了 東奧》李洋曾被質疑該「換搭擋」 他用金牌向世界證明一切 #東奧 #精彩圖輯 #羽球 #李洋 #王齊麟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧圖輯》一睹小戴4強賽風采 靈活調動讓辛度吃不消 20:042021/07/31 體育 東奧》歐美健身圈永遠的神 陸37歲呂小軍男子舉重破奧運紀錄奪金 18:262021/07/31 兩岸 東奧》世界第一全遭滑鐵盧 網氣炸：不准詛咒我們小戴 22:282021/07/31 體育 東奧》羽球男雙「麟洋配」金牌前的最後一關是兩座高塔 00:232021/07/31 體育 東奧》直落二拍落大陸組合「麟洋配」奪羽球男雙首金 19:462021/07/31 體育 東奧》羽球爭金超信心 麟爸喊話練好國旗歌 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧》李洋曾被質疑該「換搭擋」 他用金牌向世界證明一切 21:462021/07/31 體育 「麟洋配」東奧羽球摘下金牌 演藝圈藝人感動落淚 23:432021/07/31 娛樂 東奧》國旗歌多聽幾遍也不厭倦 李洋、王齊麟奪金笑了 21:482021/07/31 體育 東奧》男雙今搶羽球首金 戴資穎女單逆轉勝 奪金就差兩步 04:102021/07/31 焦點要聞 東奧射箭》湯智鈞射退金優鎮 不畏韓挺進4強 13:542021/07/31 體育 「麟洋配」奪台灣羽球男雙奧運首金 朱立倫：聖筊組合絕佳默契 21:352021/07/31 政治 東奧》敗給湯智鈞 「韓國大魔王」讚：台灣射手很強 14:392021/07/31 體育 體育熱門新聞 東奧》國旗歌多聽幾遍也不厭倦 李洋、王齊麟奪金笑了 - 體育 東奧圖輯》一睹小戴4強賽風采 靈活調動讓辛度吃不消 - 體育 東奧》李洋曾被質疑該「換搭擋」 他用金牌向世界證明一切 - 體育 東奧》戴資穎打到辛度彎腰復仇成功 戴爸揭1致勝關鍵 - 體育 金牌戰對上大陸好手陳雨菲 戴資穎「57字貼文集氣」：為我吶喊 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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