稍早在東京奧運羽球男雙金牌戰中，我國黃金搭檔李洋／王齊麟擊敗大陸組合拿下金牌，最終以21比18、21比12的漂亮比數直落二解決對手，奪下我國首面羽球奧運金牌，寫下新猷。雖然他們目前世界排名3，但要在強敵環伺的後半段比賽奪牌真的相當困難，而今天他們做到了！大家一起來看看這場比賽感動的瞬間吧！

兩人一前一後搭配流暢(季志翔/攝)

李洋蹲下讓王齊麟從後排擊球(季志翔/攝)

興奮秀出奧運國徽(季志翔/攝)

台灣奧運會旗緩緩升起(季志翔/攝)

兩人互相加油打氣(季志翔/攝)

王齊麟在前排準備擊球(季志翔/攝)

進攻時的精采瞬間(季志翔/攝)

接球時非常有氣勢(季志翔/攝)

兩人跳躍擊球(季志翔/攝)

李洋不疾不徐回球(季志翔/攝)

在頒獎台上興奮秀出金牌(季志翔/攝)

王齊麟後排奮力一擊(季志翔/攝)

王齊麟將下半身放低接球(季志翔/攝)

兩人得分後忘情吶喊(季志翔/攝)

保持冷靜(季志翔/攝)