A股三大指數19日開盤漲跌不一。隨後指數走勢分化，氫能源、儲能概念強勢上漲；上海自貿區、造紙、豬肉股持續回檔。盤中指數集體下挫，中藥、稀土類股表現活躍，煤炭、醫美、白酒股拉升回暖。午後，指數寬幅震盪，大豆、玉米、轉基因等農業股全線爆發，機場航運、通信設備、網路安全短線走高；鴻蒙概念重挫。總體來看，市場情緒仍偏向謹慎，滬深兩市逾2500檔個股下跌，成交額連續第13個交易日突破人民幣（下同）1兆元。

新浪財經報導，截至收盤，滬指報3539.12點，跌0.01％，成交額為4870億元（上一交易日成交額為5186億元）；深成指報14992.90點，漲0.14％，成交額為6349億元（上一交易日成交額為6630億元）；創指報3449.53點，漲0.49％，成交額為2420億元（上一交易日成交額為2516億元）。

盤面上，中藥、農業種植、機場航運等概念股漲幅居前，石油礦業開採、鴻蒙概念等概念股跌幅居前。