安全帽樣式百百款，每個人喜歡的款式不同，但是屏東這位阿嬤的安全帽恐怕是「全台唯一」，竟然有東西從裡面竄出來，嚇壞不少路人。不過當地人看了見怪不怪，還說阿嬤這樣做都是因為「代言人」的關係。

一名林姓網友在臉書社團《路上觀察學院》發表一張照片，照片中有一位阿嬤坐在機車後座，裝扮和一般人沒兩樣，但往上看她的銀灰色安全帽，竟然中間破了一個大洞，黑色頭髮從中間竄了出來，綁好的包包頭沒有被壓扁，完好如初，PO文的林姓網友笑說：「捨不得丟的安全帽。」

有女網友看到這種特殊造型的安全帽大讚：「這對綁頭髮的女生很實用耶，不然每次綁頭髮都不能戴安全帽，不然就要拆掉重綁。」也有網友說：「讓波麗士哭笑不得的安全帽」，但也有網友擔心的說：「腦洞大開的造型，出車禍就是真的開了。」

特殊造型的安全帽引起各地網友一陣討論，不過屏東潮州的網友一眼就認出阿嬤的真很有名，也曾接受媒體訪問。網友說這名阿嬤自稱是太子爺的乩身，平時都是把及腰長髮綁成高聳包包頭，上頭還會有珍珠、皇冠等飾品，平時不輕易拆掉，就連睡覺也不會，兒子為了體貼媽媽才會幫忙特製這樣的安全帽。警方表示，這種特製的安全帽有安全疑慮並不合法，勸導後若仍不聽將依法開法。

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