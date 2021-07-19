19日傍晚高雄市下了一場豪雨，造成高雄市多處淹水，像是仁武地區的澄清湖附近就淹水，積水有半個輪胎高，仁武警分局警員到該處指揮交通，保障用路人安全。

晚間6時許，大埤路自來水廠前的路段積水，積水約半個輪胎高，警方到場拉起封鎖線，避免人車通行。網友在臉書提醒民眾小心，避免行經該路段。

中央氣象局19日晚間6時10分發布豪雨特報：午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，19日高雄市有局部大雨或豪雨，屏東地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。