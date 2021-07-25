海巡人員本月19日在台南安平外海查獲屏東籍「祥安號」漁船，涉嫌偷渡6名印尼籍、2名緬甸籍合計8名非法移工來台，其中有6人PCR篩檢呈陽性，經過基因定序後，市府25日證實印尼籍案15576、緬甸籍案15580的病毒均為Delta株。「實在太驚險」，市長黃偉哲說，幸好發生在境外，否則一旦進入國內，很可能造成變種病毒傳播。

黃偉哲也再次謝謝海巡人員能將病毒阻絕於境外，他認為，此次查獲的疑似偷渡案，因為來自印尼與緬甸，這2國也是Delta病毒肆虐比較嚴重的地區，因此就非常小心地處理，接觸的人員第一時間都匡列起來；其中，PCR陽性者已送到醫院負壓隔離病房治療，同船者也都匡列起來在集中檢疫所，並沒有與其他人有接觸。之後做了基因定序，25日上午昆陽實驗室通知市府，基因定序是Delta病毒，「實在非常驚險」。

市府衛生局表示，儘管海巡人員上船稽查都有全套防護，但仍擔心會有傳染，已匡列接觸者共16人，分別是14名海巡人員及2名環保局清消人員，目前他們的PCR檢驗也都是陰性，但仍將持續篩檢，以免出現陰轉陽的破口。

海巡人員19日深夜在台南安平西南外海30浬處，查獲設籍在屏東東港鹽浦漁港的「祥安號」漁船，涉嫌偷渡8名印尼、緬甸籍移工。該漁船係於6月22日從屏東東港出海，7月8日在印尼巴淡島附近海域接駁這批外籍移工後，企圖偷渡來台被查獲。