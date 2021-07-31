7月31日，日本國內新確診的新冠病毒感染者首次超過1.2萬人。據NHK網站報導，日本全國各地通報的單日新增確診病例共計1萬2341例。新增病例較多的地區如下，東京都4058例，神奈川縣1580例，埼玉縣1036例，千葉縣792例，大阪府1040例，福岡縣504例，沖繩縣439例。

據東京都政府公布，東京新增新冠確診病例4058例，是首次超過4000例。疫情仍在迅速蔓延。

鑑於新冠疫情不斷加劇，日本政府已決定在8月2日到31日的緊急事態宣言對象地區的名單裡增加4個府縣，即埼玉縣、千葉縣、神奈川縣，以及大阪府，同時也決定延長東京都和沖繩縣的緊急事態宣言實施期間。

日本政府打算推進為相對年輕的族群施打疫苗的工作進程，同時抑制人員的流動，以期控制疫情，就此，能在多大程度上得到國民的理解與合作，將成為令人關注的課題。

日本首相菅義偉7月30日晚表示：「我將以這次的宣言將成為最後一次的堅定決心，全力以赴採取對策。」 菅義偉再次呼籲國民予以合作。

據NHK網站報導，日本政府認為，即使在感染力較強的變異毒株正在迅速擴散的形勢下，高齡族群在新增病例中所占的比率也正在降低，重症化也得到了控制，這說明接種疫苗是有效的。

另一方面，由於40多歲和50多歲的族群中重症病例處於增加的趨勢，政府打算積極推進為相對年輕的族群施打疫苗的工作進程，同時為防止重症化而靈活運用新的治療藥物。

與此同步，日本政府還打算繼續敦請餐飲店徹底落實停止供應酒類等防疫措施，呼籲民眾避免非緊急、不必要的外出。政府希望通過以上措施減少人員流動以控制疫情，就此，能在多大程度上得到國民的理解與合作，將成為令人關注的課題。