儘管新冠肺炎仍舊在全球各地肆虐；但英國「緊急科學技術顧問」(Scientific Advisory Group for Emergencies SAGE)30日公布最新報告。文中警告未來可能出現新的新冠病毒變種毒株，其致命性(35%)可能與「中東呼吸症候群冠狀病毒」(MERS)一樣高。令人憂心的是，大規模接種疫苗無疑會帶來加速變種病毒的出現，末日情境已現實可期。

SAGE警告，新冠病毒在全球大流行時期最容易出現變種病毒，而現在的英國情況就是如此。全球人類可能很快又發現新的變種病毒株，其致死率高達35%，和MERS一樣地致命。

此一變種病毒能殺死超過3分之1的人，世界宛若進入末日時代。然而，不幸的是英國成功推廣疫苗接種，恐讓該國的免疫水平拉高，進而加速病毒變種的過程。

不過，這不代表應該停止接種疫苗；SAGE建議，英國反該在冬季時加強疫苗補強劑的接種，並撲殺可能攜帶病毒的水貂、貓等動物，以防止變種病毒株的出現。

報告指出，如果新變種病毒是由Beta (於南非發現)與更具感染性的Alpha (於英國肯特郡發現)或Delta (於印度發現)結合產生，就很可能對疫苗產生抗藥性。

這個過程又被稱為重組，會讓新的變種病毒株「致病率與死亡率都大幅提升」。報告認為，除非出現超級變種讓疫苗防止重症的效力大幅降低，才會帶來感染與死亡率都大幅提升的結果。

不過，多名專家認為這種可能性很低，SAGE也認為疫苗應該還是有效；但也強調致死率會上升，畢竟疫苗無法提供絕對的消除性免疫。

SAGE悲觀地認為，出現更致命變種病毒是真實而可能的，恐讓英國在不久的將來出現大量的死亡人數。對此，政界與專家紛紛呼籲，這份看似詛咒的末日報告，提醒強生內閣絕不能自滿，特別是英國好像正走出第三波大流行陰影，實則處於關鍵時刻。

英國議會新冠肺炎問題跨黨派小組副主席韋特福（Philippa Whitford）表示，這份報告本該震撼英國政府，卻因為議會休會期間而淹沒於報告海之中。SAGE的建議與評論讓人了解一個簡單的真相─「我們還沒擊敗這種病毒」。

他認為，除非透過分享疫苗技術與知識，使得全球產量得以快速提升，否則根本無法為全球人口接種疫苗，進而結束疫情的流行。英國必須執行更嚴格的邊境管制措施，否則具抗藥性的變種病毒就可能越過國界而入境，而其不受控地傳播又會導致另一波變種。

報告還建議，為防止動物成為新冠病毒的宿主，應進一步撲殺或為其接種疫苗。目前已發現包括狗、貓、老鼠、水貂等動物會感染新冠病毒，丹麥更已撲殺數千隻水貂。

報告還發現另一項隱憂，就是一旦確診，就需要使用抗病毒藥物來治療新冠肺炎。英國已砸下大筆銀子在新科技上，這些技術2020年曾用於治療確診的川普；但SAGE警告，過度使用只會導致更多變種病毒，醫生應只開藥給病情最嚴重的患者。

但也有好消息，即隨著新冠病毒持續變種，從長遠來看最終將變成像引起感冒的病毒一樣，不太會導致嚴重症狀。