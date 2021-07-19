7月以來歐美陸續解除封鎖措施，尤其以英國19日全面解封，各地酒吧湧現人潮，但根據最新統計數據顯示，Delta病毒株開始蔓延，先是美國新增確診病例數在上周五的過去1周，平均每日新增近3萬例，遠高於過去1個月的1.1萬的7日均線水準，讓全球經濟復甦蒙上一層憂慮，這導致歐股周一(19日)開低，道瓊期指盤前跌勢更是來到逼近500點，油價也跌破7字頭。

截至台灣時間19日晚間7點35分，道瓊期指下跌475.0點或1.37%、暫報34089.00點；標普500指數期貨下跌48.62點或1.13%、暫報4269.88點；那斯達克100指數期貨下跌134.00點或0.91%、暫報14536.50點。

據CNBC報導，隨著 Delta病毒株在未接種疫苗的人群中蔓延，歐美多國疫情有復燃趨勢，郵輪公司與航空公司股價盤前下挫，工業股也普遍有下挫情況。美國聯合航空公司、美國航空公司、社交媒體公司 Snap 以及 Twitter 本周將公布最新財報，嬌生、可口可樂、IBM、英特爾和 Netflix 也將在本周公告。

石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)終於達成原油增產協議，8月起將開始放鬆原油供應限制，每日增產40萬桶，並到2022年9月逐步取消580萬桶原油減產行動，主要是原油價格已經來到2年多來高點。

西德州中級(WTI)原油期貨現報每桶68.86美元，下跌2.70美元或3.77%，布蘭德原油期貨下跌2.58美元或3.51%、暫報71.01美元。