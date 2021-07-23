投資人把對Delta新冠變種病毒的擔憂拋到腦後，達美樂披薩（Domino's Pizza）、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）和星巴克（Starbucks）周四股價創下歷史新高。

因擔心Delta變種病毒導致疫情反撲並使經濟復甦受阻，周一華爾街股市全面重挫，道瓊指數收跌725.81點或2.09%，創下近9個月來最大單日百分比，跌幅盤中一度下跌946點。標普500指數大跌1.59%，那斯達克指數跌1.06%，雙雙創下5月中旬以來最大單日跌幅。

在疫情升高的擔憂籠罩下，航空股和飯店股等疫情重災區首當其衝，周一星巴克和達美樂亦同步下挫。

根據約翰霍普金斯大學統計，周三美國的新冠病毒單日新增確診數超過52,000人，但疫情捲土重來的擔憂對餐飲股的影響卻有限。

達美樂第二季營收獲利均優於市場預期，周四股價飆升14.55%，收在538.82美元，創下歷史新高。該公司並表示，第二季美國同店營收成長逾3%。達美樂今年來股價已上漲38%，市值達到206億美元。

墨西哥捲餅連鎖店奇波雷第二季業績意外強勁，周四股價上漲2.42%，收在1,798.40美元，創下歷史新高，盤中一度站上1,806.6美元。今年以來，奇波雷股價已上漲28%，市值達到506.26億美元。

星巴克周四勁揚2.82%，收在122.63美元，亦刷新歷史高點。今年來股價約上漲13%，市值達到1444.95億美元。該咖啡連鎖店將在下周二收盤後公布第二季業績。