民進黨政府日前決定開放高端疫苗預約施打，引起輿論譁然，民進黨創黨大老林正杰今接受前高雄市新聞局長王淺秋就訪問時指出，民進黨支持度目前應只剩下2成，因為民怨很大，更斷言其公投與明年大選必大敗。

王淺秋今(29)日在廣播節目中訪問民進黨創黨大老林正杰，針對高端疫苗事件的意見，林正杰指出，民進黨如今的行為簡直就是「謀財又害命」，從疫苗採購、進口時機都跟高端環環相扣，他説，蔡英文政府近六年投入扶持生技產業，尤其高端，都是為了開拓民進黨錢脈，「其中邱義仁扮演了關鍵角色」。

王淺秋也指出，現在高端疫苗開放登記，但是廠商還沒開始供貨的這個時間點，各地方政府都開始出現進口疫苗缺貨的狀況，向中央反應過後，陳時中卻說出「因為地方政府打太快」這種結論，簡直是倒果為因的大笑話！

林正杰另指出，目前的民調中，民進黨的支持率在這波疫情胡搞之下看似仍有4成，但是他認為這些民調都是錯的，他評估目前的民意基本盤已經產生劇變，民進黨目前的支持度只剩下2成，而且年底公投、明年地方選舉，林正杰預估「民進黨必定大敗！」