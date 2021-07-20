世界球后戴資穎等奧運選手出征東京奧運為國爭光，卻被發現只能當經濟艙，還住一晚2000台幣的三星級平價旅館。國民黨立委李德維說，這其實就是個笑話，一群急著想沾光，只想沾光的官員們，被三張照片徹底擊潰，「真相」浮出檯面了，原來如此不堪！

李德維說，戴資穎侷促在經濟艙機位的照片讓國人嚇一大跳，「原來你們這些大官啊，在鏡頭前，個個卯足了勁消費運動員，轉身就打發這些年輕人，把他們塞進經濟艙裡，能到就好，反正航程還不到四小時嘛。」

李德維指出，商務艙都是奧會、協會、官員與教練們，十足官大學問大的派頭，教練跟防護員還有奧會主席他覺得合理，但教育部、體育署的官員們，在賽會中就是支援人力，擠下選手又是什麼道理？

李德維表示，去年行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都曾在立院承諾奧運選手出賽會搭商務艙，蔡總統本人更在5年前在里約奧運前就開出支票，「選手、教練都搭商務艙」，昨晚事態發展，已經促使蔡英文、蘇貞昌、潘文忠道歉，沒想到，戴資穎順手了拍了自己房間的照片，竟然是Google搜尋三星，一晚大約新台幣2000元的平價旅館，網友諷刺說說比自己大學生「窮遊」日本住的還差。

李德維說，平心而論蔡總統、蘇貞昌與潘文忠不會親手安排飛機座次、選旅館與訂便當。但你們若是真的有把選手待遇、立委要求、國家臉面當一回事，並且認真監管督促，中基層官員怎麼會接連犯下這種錯誤？

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