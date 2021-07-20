行政院長蘇貞昌今（20）日在創新板及戰略板開板典禮中致詞指出，台股上萬點已達1300多天，上周還突破一萬八千點，這是台股在疲情險峻時，努力突破萬難讓世界驚艷的表現，今天二個板開板，是政府的戰略，為扶植創新產業發展，提供創新產業更好的環境，讓創新產業「縮短台下10年功的時間」。

蘇貞昌對台股表現相當滿意，上台致詞即強調，過去股市上萬點，是好幾屆總統候選人的政見，蔡英文總統上任來，不旦股市上萬點，而且已上1300多天，上周還突破一萬八千點，這是在疫情險峻時，台灣突破萬難，讓世界驚艷；證交所及櫃買中心要為創新產業提供更好的投資環境，這是政府的戰略，是要扶植創新產業。

他話鋒一轉以東奧選手為例，蘇貞昌指出，我們國家選手正在東京準備為奧運拚出好成績，運動界有一句話：「台上10分鐘台下10年功」，資本市場、創新產業如果也要10年功才能上台，會很辛苦，政府就是希望透過放寬相關規定，鬆綁法規等，希望台下時功時間縮小。

蘇貞昌最後表示，希望新創事業在二個板開板後，讓需要的產業，有需要的產業，有更好的投資環境，希望台下十年功的時間可以小縮小；雖然對選手不能有這樣的加持，但對相關產業可以透過二個新板，讓新創產業可以更早日發揚光大、蓬勃發展。