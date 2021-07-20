2名男性工人昏迷倒臥在水肥車槽內。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄鳳山區驚傳2名工人清洗水肥車槽昏迷事件，20日下午5點，鳳山建國路一段2名男性工人，在水肥車槽內清洗時突然昏倒，119獲報後立刻派遣中庄、特搜、鳳山分隊前往救援，不久前2名工人順利被救出，但呈現昏迷，緊急送醫搶救。

民眾傍晚時發現，鳳山區建國路一段空地上停放一輛水肥車久無動靜，一看發現2名工人倒臥在車槽內，立刻報警。

消防局出動7車16人前往消防局獲報派遣7車16人前往，消防人員著氣瓶進入槽車內，順利救出42歲、48歲男子，均呈現昏迷，趕緊送醫搶救。

高市府勞工局表示，有關7月20日鳳山區建國路一段64巷2人在水肥車車槽體昏迷意外，經調查為大眾環保工程行車場勞工和負責人當時為撿拾掉落水肥車的螺栓，因此2人才進入車槽內，後來疑因缺氧或吸入沼氣昏迷，經送醫急救後，所幸已恢復生命跡象。

勞工局初步調查，該項意外的發生已違反「職業安全衛生設施規則」中的29－1和29－7條規定，勞檢處已勒令事故現場先行停工，也將依違反職安法規定開出可罰3萬至30萬的罰單。