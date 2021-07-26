全球晶片短缺持續帶來衝擊，美國最大汽車公司通用汽車（General Motors）上周宣布最新的減產措施，自本周一（7/26）起將停止生產大部分的全尺寸皮卡，這項生產安排將為期一周。該公司將暫停密西根州、印第安納州和墨西哥工廠的生產，受到影響的車款為雪佛蘭（Chevrolet）Silverado 1500和 吉姆西（GMC）Sierra 1500大型皮卡。其密西根州 Flint組裝廠的排班，也將從三班制縮減為一班制。

大型皮卡和多功能休旅車向來是美國汽車製造商最暢銷和最賺錢的車款。為了因應晶片短缺問題，通用汽車和其同業被迫將手中現有的晶片優先用於這些熱門車款，但現在連這些暢銷車款也不得不減產。

通用表示，這些最新的生產調度，是因為國外的防疫限制導致半導體供應吃緊，進而使零組件的供應暫時短缺，我們預期近期內這將是一個問題。

通用汽車總裁Mark Reuss曾表示，現在可能是他進入汽車業以來所見過最嚴重的晶片短缺危機。

日本本田汽車和鈴木汽車上周表示，受全球晶片供應短缺影響，日本部分工廠8月將停工數天。除了晶片短缺之外，東南亞的新冠疫情急升，印尼和馬來西亞實施封鎖措施導致零件採購受阻，也是本田汽車宣布8月減產的主要原因。

本月初美國第二大汽車製造商福特宣布，受全球晶片短缺影響，其北美部分工廠將在7、8關閉數周時間。該公司4月時表示，晶片供應短缺今年給公司帶來的衝擊將達到25億美元，並使第二季汽車產量腰斬。

產業人士警告，英特爾和其他晶片製造商雖然卯足全力擴大產能，但新工廠可能需要數年時間才能上線。IBM總裁Jim Whitehurst此前曾警告，晶片短缺問題可能還會再持續兩年，而從技術開發、建廠、到穩定生產足夠的晶片則可能需要「數年」時間。

由美國飛雅特克萊斯勒和法國寶獅雪鐵龍兩大集團合而為一的全球第四大汽車製造商Stellantis執行長Carlos Tavares上周在美國汽車媒體協會（Automotive Press Association）舉辦的活動上表示：「就我的觀察，全球半導體晶片短缺問題極可能一直拖到2022年，我沒有看到足夠跡象顯示亞洲供應鏈擴大的產能會在近期內進入西方國家」。

Tavares的發言呼應了戴姆勒公司（Daimler AG）稍早前發表的看法。戴姆勒表示，晶片短缺將衝擊2021年下半年的汽車銷售，而這樣的情況將一直延續到2022年。不過，戴姆勒財務長Harald Wilhelm也 表示，明年晶片短缺的情況會比較緩解。

此前全球最大的安全氣囊和安全帶製造商、瑞典公司Autoliv亦表示，晶片短缺可能持續到2022年。

美國顧問公司AlixPartners今年5月時曾表示，晶片短缺問題全球對汽車製造業造成的營收損失估將高達1100億美元，這比年初預估的營收損失606億美元悲觀許多。

此外，產業人士和經濟學家提出警告，在汽車製造業之後，全球晶片荒恐將燒向智慧手機產業。ING大中華區首席經濟學家Iris Pang在路透全球市場論壇上表示，智慧手機可能成為下一個受到衝擊的產業。

她表示，台灣半導體公司正在為汽車業量身打造晶片，因此車用晶片短缺的問題應該能在幾周內得到解決，但其他電子產品的晶片短缺問題仍然存在。她預期全球晶片荒的下一個受災戶將是智慧手機，並警告供應斷鏈恐將導致部分新手機的出貨延遲。(2-2)