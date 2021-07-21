黃少祺演技大爆炸。（三立提供）

黃少祺自拍搞笑洋蔥頭。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》劇情高潮迭起，許多謎團逐漸解開，黃少祺將角色張嘉良亦痞亦邪發揮到極致，曾經壞到骨子裡的他，在日前一場車禍戲為了救前妻韓瑜而選擇犧牲自己，震撼人心的詮釋方法逼哭觀眾，不僅再創當集全體平均有線5.19的高收視，還讓許多演員在他的臉書留言按讚，劇中女兒曾智希表示：「演得好好，為什麼連被車撞都可以這麼帥！」同是女兒的陳子玄入戲喊：「爹地！快起來！不要離開我們！」鄭仲茵也留言：「偶像！整個雞皮疙瘩都起來了！」林佑星誇讚：「跟著劇情走進嘉良的內心，詮釋得太完美了。」

零負評反派黃少祺為完美詮釋這場車禍戲，認為倒地閉眼所呈現出的情感不夠強烈，於是主動找導演溝通調整表演方式，希望能張開雙眼表達腦中浮現人生跑馬燈的感覺，他表示：「這當中的情緒包含張嘉良對自己人生的贖罪、對文鈴的歉疚與懊悔，所有的悔恨都在那一剎那間湧現，希望用這樣的詮釋方法交代他的前半生，做一個強烈有張力的漂亮收尾。」黃少祺透露光拍這場戲就拍了一整晚，用盡他所有的力氣和情感去表演，雖然過程很累且辛苦，但出來的成果受到觀眾的喜愛，他開心表示一切都值得了。

黃少祺以為拍完車禍戲後可以在病床上安穩的躺一段時間，輕鬆拍戲，但他卻是有史以來最不得閒的病人，他透露雖然躺著演不需要說台詞，但劇情安排讓他從進入病房開始就被各方勢力劫走，雙方人馬你來我往，而黃少祺本身會暈車，加上戴上氧氣罩，一直被推來推去、用力拉扯，讓他差點飛出去，他笑說當下很想站起來大喊「我不要躺著演了」。此外，他在拍戲之餘也不忘自娛娛人，由於他的病人造型是把整個頭髮包裹起來，彷彿一顆洋蔥，因此他自拍搞笑照片上傳臉書，笑翻網友。

許多網友讚黃少祺不論是哭戲還是車禍戲都還是很帥氣，事實上，他並不在意表情醜不醜、是不是掛兩行鼻涕在臉上，當他全心投入劇情與角色，所流露出的情感真實細膩，連哭戲都是自然而然流下眼淚的，也讓網友稱讚他「震撼的演繹令人念念不忘」、「爐火純青的演技，我淚奔了」、「看了不知不覺的留下眼淚」、「簡直是戲劇表演的經典」。 他劇中與韓瑜相愛相殺卻堪稱是顏值擔當、演技精湛的組合，許多粉絲都期待這對CP可以破鏡重圓。