美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加210.8萬桶，而市場預期為減少446.6萬桶。汽油庫存減少12.1萬桶，市場預期為減少104.3萬桶。餾分油庫存減少134.9萬桶，市場預期為增加55.7萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑0.4個百分點。原油進口量增加243.8萬桶/日。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌4%，較前一周的上漲16%大幅放緩。30年期固定抵押貸款利率為3.11%，較上周的3.09%升高。

3.美國最新公布的原油庫存數據好壞參半，以及投資人將Delta變種病毒的擔憂拋諸腦後，助華爾街股市連續第2日反彈，受此提振，周三紐約期油大漲3.1美元或4.6%，為每桶70.3美元，創下4月中旬來最大單日漲幅。倫敦布蘭特期油收漲2.88美元或4.2%，報每桶72.23美元。

4.避險情緒降溫，周三美元回落，尾盤ICE美元指數跌0.2%，報92.755，失守前一日創下的3個月高點。

5.資金重返股市等風險資產，周三國際金價連跌第2天，紐約期金收跌8美元或0.4%，報每盎司1803.4美元，創下7月8日以來新。銀價漲1.1%，報每盎司25.19美元。鉑金漲1%，為每盎司1077.03美元。鈀金漲1%，為每盎司2659.99美元。