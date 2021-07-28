受到中國國家市場監督管理總局連續重拳政策影響，陸、港股過去一個月來表現低迷、修正壓力大，美國拋售陸港資產消息，再加重市場擔憂情緒，但據統計，以目前市場上的大中華基金表現看來，大中華基金今年即使在陸科網股修正壓力下，短、中、長線仍展現選股實力。今年以報酬率前5名的大中華基金，績效都在一成以上，包括：富邦大中華成長基金、統一大中華中小基金、統一強漢基金、台中銀TAROBO機器人量化中國基金、統一大龍騰中國基金等。

永豐中國經濟建設基金經理人盧正穎指出，監管政策壓力下，陸港股順勢回調5月以來波段較大漲幅，大型科技網路股受到的影響最重，建議投資人暫時觀望，待市場消化監管政策影響性，陸、港股波動度趨緩可佈局長線行情。永豐中國經濟建設基金今年以來報酬率也有8.6%。

中國監管當局陸續針對阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴出行等加強控管與限制資金外逃等，過去一周線上教育平台再遭遇教育新規衝擊，監管新規影響性對科技網路巨頭影響大，制約市場資金對於網路科技巨頭的偏愛，甚至影響尚未受規管影響的電動車相關標的，不過，盧正穎強調，持續看好長期賽道上的利基型標的，如新經濟、新能源、碳中和等是長期發展趨勢，短期股價修正不會影響長期投資價值。

盧正穎進一步說明，許多網路科技龍頭股皆於香港掛牌上市，在反壟斷與監管政策的影響下，港股受到恐慌情緒影響，帶來股價沉潛整理持續修正壓力，大幅回檔後，股價長線投資價值浮現，建議投資把握短空回檔佈局長線行情，靜待市場消化相關政策影響性，未來港交所若成為中國企業籌集外資的IPO中心，且海外ADR陸續回歸港股掛牌，料將為港股帶來新一波的人氣與潮流。