一掃新冠病毒疫情陰霾，全球股市今年來表現熱絡，美股近期帶頭也創下歷史新高紀錄。檢視7月以來投信發行的海外基金績效表現，整體表現來看，美股、印度、中國、科技表現較佳，表現較佳的前十名平均漲幅4.5％。法人表示，全球新冠疫苗施打進度持續，市場預期疫情對經濟的影響將降低，全球景氣有望逐漸走出陰霾，投資基金要選擇汰弱留強，建議投資人可留意美股、亞股、印度、科技相關強勢基金投資契機，更可以基金定期定額掌握長期投資契機。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美股近一周漲勢推動包括S&P500、Nasdaq、道瓊工業三大股指均創下紀錄收盤新高，美國經濟前景仍樂觀，分析師目前預計，第二季標普500指數成分股企業的利潤上修至年增78.1％，相較於本季初預估的54％大幅提高。整體看來，疫苗持續接種中，經濟活動逐步恢復下，景氣及企業盈餘可望回升，加上通膨壓力可控，市場資金也仍寬鬆，應有利於風險性資產後市表現。FOMC也將於本周召開會議，相關貨幣政策指引受到矚目，疫情的發展亦須留意，相關變化或可為市場帶來波動，因此操作上仍建議採取產業分散策略，以平衡投資組合波動，配置上包括科技、消費、通訊服務等類股可持續關注。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，美股27日重挫主要是受到官方對口罩防疫政策調整影響，規定完成疫苗接種的人，於室內仍然要戴口罩，引發市場對於變種病毒恐造成重新封鎖的擔憂。不過，從基本面觀察，美國經濟熱絡，隨著近期企業財報陸續發布，有望激勵股價反彈。

再觀察今年上半年，道瓊、標普500、那斯達克等美股3大指數，普遍上漲12.5％至14.4％不等。過去20年經驗，上半年如收漲，下半年連漲的機率極高。尤其是今年下半年經濟復甦步伐穩健、寬鬆政策不變、企業獲利爆發下，多頭格局可望延續，建議投資人可適時於低檔分批布局以美股為主的基金。