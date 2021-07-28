投資人在科技和網路巨頭發布財報前，以及在聯準會宣布政策聲明前保持謹慎，周二華爾街股市收黑，結束三大指數連漲5天的升勢。

周二收盤，道瓊工業平均指數下跌85.79點或0.24%，為 35,058.52點，盤中一度大跌266點。

標普500指數收跌0.47%，為4,401.46點，盤中一度跌1.1%。

那斯達克綜合指數表現最疲弱，終場收跌1.21%，為14,660.58點，創下5月12日以來最大單日跌幅。

三大指數失守前一日創下的歷史收盤新高，但尾盤跌幅收斂，並遠脫離盤中低點。

標普500指數11大類股漲跌互見，非必需消費品類股、科技股、通訊服務股和能源股均大跌逾1%，給大盤帶來最大的壓力；工業股跌0.5%。

防禦型股票上漲和美國公債價格走高，是避險氣氛升溫的另一個跡象。標普地產股指數漲0.82%、公用事業股漲1.72%，表現最佳。

蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜股價走跌，對那斯達克和標普500指數的打擊最大。

蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet將於盤後公布財報，亞馬遜排定於本周晚些時候公布業績。

電動車製造商特斯拉股價下挫2%，該公司上季獲利表現令人驚豔，但警告導致該公司一度關閉工廠的全球晶片短問題仍然嚴重。

重量級科技和網路公司近來股價上漲，上周更重新取得市場的領先地位，使其業績表現更加受到關注。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示：「期望如此之高。他們將有不錯的數字，但我們期望更高，且他們可能看淡下半年展望」。他並表示，在美國上市的中國股票前景，使市場更趨謹慎，這些中國企業有相當多的美國投資者。

在中國加大監管力道的憂慮持續籠罩下，包括百度在內等中概股持續走跌。

聯準會周二召開為期兩天的決策會議，亦使市場的不確定性升高。投資人正在尋找央行大規模激勵方案打算何時開始退場的線索。

麥當勞上漲1%，為道瓊指數帶來支撐。該連鎖速食業巨頭將於周三盤前公布業績。

英特爾跌2.1%，儘管該公司宣布贏得高通的晶片代工訂單，並發布擴大代工業務的藍圖。

優比速（UPS）重挫7%，該快遞物流公司第二季營收獲利表現均優於市場預期，但其國內業務營收卻意外疲弱。