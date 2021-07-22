離院前通過抑菌艙僅需五秒鐘，便能獲得更全面的清消，乾乾淨淨的離開醫院。（台北慈濟醫院提供）

本土COVID-19疫情爆發後，台北慈濟醫院陸續開設專責病房收治確診個案，並承接加強型集中檢疫所，截至今（22日），共照護890名輕重症確診患者，同時並大力參與疫苗注射，目前服務已累計超過8萬人次。

近日雖新冠肺炎疫情趨緩，但尚未止息，為防堵疫情，台達與USHIO共同捐贈台北慈濟醫院一座「U＋抑菌艙」，經過僅需5秒即可消滅81％的COVID-19病毒，能夠以零接觸的方式進行消毒，同時具備效率及安全性，7月22日，台北慈濟醫院舉行「U＋抑菌艙捐贈儀式」，致贈感謝狀表達誠摯的謝意。

台北慈濟醫院趙有誠院長致感恩詞表示，非常感謝台達與USHIO的愛心捐贈。「U＋抑菌艙」使用的是安全紫外線，不會對人體的眼睛及皮膚造成傷害；同時也擁有消滅細菌、病毒甚至噬菌體的能力，目前初步規劃將抑菌艙設置於大門出口處，讓來院大德離院前除了以酒精消毒手部外，也能透過這個抑菌艙獲得更全面的清消，乾乾淨淨地離開醫院。

台達照明事業處王志賢處長表示：「在此次疫情中，台北慈濟醫院為重點醫院，收治了非常多確診患者，是新北市抗疫主力。相信這個抑菌艙能成為抗疫的後盾，守護醫療量能，也希望透過合作，將這項技術及產品推廣到更多面相。」日本特殊光源領導廠商USHIO吳健祥總經理表示，很高興這次與台達共同捐贈「U＋抑菌艙」給台北慈濟院；經多項研究證實，222nm的光源，不會穿透角質層及眼角膜，因此能在不對人體產生傷害的情況下，有效達到抑菌及滅菌的效果。

未來，台北慈濟醫院將與台達深化合作，持續提供諮詢及使用意見回饋，攜手推動安全紫外光抑菌設備發展，共同戮力發展環境清消科技，為疾病防治共盡心力。