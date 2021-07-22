PLATTS報導，油價、需求支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續高檔穩健態勢。其中，PE續揚10-20美元；PVC、EVA、PP持平走堅；至於ABS、PS跌幅也趨緩，同步小跌10美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）營運加分。

廠商表示，近期大陸石化小幅累庫，港口及貿易商庫存低位；下游需求季節性回升，PE線性下游薄膜開工率64％。塑料下游農膜生產開始從淡季向旺季過渡，7～10月開工率將穩步提升，需求邊際持續改善，而下半年由於節假日較多，包裝需求較為旺盛，薄膜行業開工率有望維持較高水平。

PP下游塑編開工率明顯低於往年，而注塑市場亦受到汽車及家電產銷放緩拖累，BOPP膜料生產相對較好。從季節性來看，7、8月仍是汽車家電消費淡季，9月起產銷會有季節性回升，但下半年受高基數影響，產銷增速大概率低於去年，關注新能源汽車增量需求及終端製品出口情況。

分析師認為，第三季是化工品板塊需求由淡季逐步過度到旺季的關鍵節點。下半年石化市場壓力來自新產能釋放，供需預計轉向平衡偏寬鬆，遠期市場仍將承壓，但第三季市場會在投產與需求恢復速度間博弈，結合偏低估值給予的成本支撐，市場不排除延續階段性反彈。

截止7月15日，大陸華東EG主要庫區庫存在54.80萬噸，較7月8日下降5.86萬噸，7月15日至7月21日預計到貨總量在16.68萬噸附近，整體累庫預期兌現較為緩慢。儘管油價出現調整，但煤價堅挺上行對煤化工形成提振，加之近期EG檢修計劃增多，走勢較強。

至於SM短期相對平衡，加上苯原料成本支撐，維持寬幅震盪。