中光電(5371)指出，由於疫情並未完全消失，導致教育及宅經濟對於IT產品的動能仍然存在，可持續推動公司的營運成長，預估節能產品及影像產品整體出貨量都將季增1成左右，但近期所發生的缺料、缺櫃及變種病毒的擴散皆為後續經濟復甦潛在的負面因素。

中光電第2季營收116.5億元，季增16％，年增10％，產品比重方面，節能產品佔比為50％、影像產品佔比為18％、投影機品牌為18％、揚明光學比重8％、其他6％。毛利率18.4％，高於前季的16.5％，主因為營收規模增加及稼動率提升，但比去年同期18.5％下滑，要匯率的不利因素影響；稅後淨利5.48億元，年減0.6％，每股盈餘1.4元。

由於各產品線出貨皆呈現上揚走勢，節能產品第2季營收約58.29億元，季增14％，年增3％；出貨量則約1406萬片/台，季增12％、年增15％。上半年節能產品合併營收109.43億元，出貨量約2658萬片/台，年增10％及29％，主要受惠於宅經濟與教育需求帶動TV/PID及NB機種出貨成長。

預期第3季TV/PID旺季需求出貨量增加將帶動平均出貨單價攀升，但整體海運缺櫃問題尚未舒緩，NB出貨將呈現上揚走勢但亦有缺料疑慮，預估節能產品整體出貨量將季增1成左右。

中光電加碼投資越南二廠計畫，主要為因應客戶需求成長，將取得越南巴地頭頓省富美3特別工業區土地使用權以建置越南二廠，目前計畫於2021年底前動工，最快將於2023年上半年量產，初期業務以生產、製造、銷售TV LCD模組及其零組件為主，預期新廠擴建後，將可滿足客戶未來新訂單成長規畫，此外也將擴展當地新客戶，並逐步整合越南生產製造基地。展望2021年營運發展，在TV/PID以及NB需求增加挹注下，今年整體出貨量將有20％成長。

各類燈源及應用別產品線出貨皆上揚，影像產品第2季出貨量達21.7萬台，營收約31.13億元，分別季增10％及7％，年增12％及11％。累計上半年影像產品出貨量約41.3萬台，合併營收60.2億元，分別年增14％及23％，主要宅經濟和運動賽事刺激4K需求，帶動固態光源及高端工程機種出貨增加所致。

如果不缺料，影像產品在手訂單全部消耗完畢第3季出貨量有望季成長逾5成，但基本上原料供應不足，因此預期整體出貨量可望較第2季成長1成左右，而封城伴隨居家辦公與遠距教學刺激著家庭投影消費市場需求，4K超短焦家用激光電視和短焦高亮度專業影音應用持續升溫，將與策略客戶合作，共同開發後疫情時代的新產品，預期全年整體出貨量仍可望成長10％～20％。