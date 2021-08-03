義隆(2458)今(3)日舉辦法人說明會，第二季每股賺4.53元，單季毛利率更首次超越5成大關、達50.2%，累計上半年每股賺8.3元，展望第三季，義隆預估營收微幅衰退，但因反映成本會對客戶調整價格，加上產能緊張下，會趨向選擇觸控螢幕、指紋高毛利產品生產，故毛利率還有成長空間，義隆也預估下半年產能會比上半年成長。

義隆電第2季合併營收50.36億元、季增加21.18%、年成長42%，稅後淨利13.2億元、季增加20%，營收獲利同創單季新高，每股稅後純益4.53元，單季毛利率達50.2%、季成長2個分點、相較去年同期成長2.6個百分點，創下歷史新高。

義隆累計上半年合併營收為91.92億元、年成長60%，歸屬母公司淨利為24.02億元，年成長149%，每股淨利為8.3元，毛利率為49.2%，相較去年同期大增6成。

義隆第二季營收比重，觸控產品占比84%、非觸控占比16%；產品分布上，Touch Pad(觸控板)占比51%、Touch Screen(觸控螢幕)占比20%、指紋產品占比3%、指向裝置占比9%、MCU(微控制處理器)占比5%、關係企業貢獻2%。

產能吃緊下，義隆以高毛利產品為優先，義隆看好今年Touch Screen、指紋等會是成長的主力，今年指紋產品會拚3成市占率，毛利率較低的Touch Pad則維持6成營收佔比。

展望第三季，義隆預估單季營收落在48~50億元，相較第二季衰退4.7~0.7%，毛利率落在50~53%，營業利益率為31%~31.5%。

義隆表示，第三季觸控螢幕晶片會持續成長，整體下半年也會比上半好，但其他產品會受限產能，第三季出貨會出現個位數下滑，但因觸控螢幕是高毛利產品，故毛利率會比第二季好。

晶圓代工產能非常吃緊，義隆今年產能相較去年成長，下半年預計會比上半年微幅成長，義隆有鑑於晶圓、封測等成本調漲，會在價格上做調整，所以下半年毛利率還有進步空間。

義隆以往晶圓以8吋產能為主，明年會有開始轉移12吋，產品包括mini LED、以40奈米為主，智慧卡則以40奈米和55奈米，現在業界主要缺的是28奈米，所以義隆在這方面沒有影響。