國泰金(2882)今天召開股東會，董事長蔡宏圖表示，2020年在疫情影響下各行各業，全世界各國家都受到相當影響，所幸都各國都有一些措施來幫助經濟的復甦，在台灣比較幸運的是，疫情控制比較得當，因此經濟發展上也比較稍微正常的發展。

蔡宏圖指出，去年在這種情況下也繳出不錯的成績，全年稅後淨利達760億元。今年開始，疫情受到控制下，各國經濟也都有復甦現象，上半年不管是股市、債市表現都優於大家的預期，經濟復甦成長的腳步不斷、也還在繼續中。當然國泰金看到7月開始有些歐美國家，受疫情受控下解封，解封有一些疫情又上揚，這是令人擔心的地方，但是認為今年整體以來，應該經濟復甦腳步持續，雖然疫情發展還是不確定，相信2021年度比去年度會有更好的表現，也希望股東繼續支持。

國泰金股東會亦通過配股案，包括普通股每股擬配發現金股利2.5元，將訂於7月26日除息，合計分配新台幣329億2,302萬元，此外甲種特別股現金股利每股配發2.28元。合計分配新台幣18億9,992萬元。乙種特別股每股配發2.13元，合計分配新台幣14億9,100萬元。