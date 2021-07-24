東京奧運射箭24日進行混雙賽事，台灣好手湯智鈞／林佳恩在16強碰上印度隊，中華隊先盛後衰，以3比5遭到逆轉，無緣晉級，不過接下來中華隊還有男女個人及團體賽事。

本屆東奧新增男女混合項目，中華隊由排名賽成績最佳的選手組成混雙組合，林佳恩在排名賽中射出651分、湯智鈞668分，位列第8種子。

今天的混雙16強賽，中華隊碰上庫瑪莉（Deepika Kumari）／ 賈哈夫（Pravin Jadhav），湯智鈞先射，射出9分箭，第1局以36比35險勝，第2局雙方戰成38比38，各拿下1點，前2局比賽中華隊取得3比1領先。

第3局中華隊雖有2支10分箭，但印度隊狀態更是絕佳，以連續4支10分箭、40比35勝出，追成3比3平手。決勝第4局，中華隊前2箭射完還取得2分領先，但後2箭發揮不佳，印度最後以2支10分箭逆轉，以37比36險勝。