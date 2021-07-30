【愛傳媒藺奕專欄】當我們開心享受東奧賽事的精彩，沐浴在公平公正的奧林匹克精神裡，一些反中政客的激情言論，除了示範自身的愚蠢、更提升日後被人民罷免的籌碼，其中不乏我的深綠立委朋友們，等到都被罷免了，我也不知道失業紓困的理由寫「太蠢」會不會核准。

如果你（妳）們對中國這麽無知，真希望你們好好看一下我的這篇文章，至少在我站出來點名罷免你們之前，好好想一想。

7月25日，奧運女子4×100米自由泳接力決賽，中國隊只拿到第七名。

中國官媒報導：「女子4×100米自由泳接力決賽中，由程玉潔、朱夢惠、艾衍含和吴卿風組成的中國隊以3分34秒76的成績獲得第七名。真的不能把無金甚至無牌當失敗看。關鍵看是否能在奧運大舞台上突破自己。」「游泳和跳水乒乓不同，我們還有目標可以去追逐，那就是打破全國紀錄打破亞洲紀錄，在奧運會的舞台上，這一點，中國游泳隊在前面的比賽裡做得非常好。」

今天的中國，早已經過了需要一場又一場奧運賽事的金牌來證明中國強盛的階段了，以前我們少棒在威廉波特一定要打敗美國、要拿冠軍，熬夜觀戰成為佳話，現在誰還關心？只有我們無知的政客還活在奧運奪牌的口腔期，都幾歲了還在含奶嘴你們累不累。

林昀儒、鄭怡靜等「土生土長」的台灣選手，今年1月至2月在海南參加中國國家隊集訓，同吃同住同訓練。中國大陸為他們提供接種了新冠疫苗，鄭怡靜的私人教練鄭佳奇，出生於山東棗莊，如果沒有這些資源能奪牌？我沒有看到執政高層和任何一位民進黨立委表達感謝，一個字都沒有。

桌球混雙奪金的中日大戰，最後日本強壓中國，那些理盲的政客又高潮了，彷彿志航基地的戰機在外海擊落共機；同一時間，和我同齡同樣在美國留過學做投資的中國朋友，很平靜地寫給我：「不論他們胸前掛著什麼顏色的獎牌，不論他們是否還活躍在賽場上。我感謝他們，因為我看見他們的努力，見證他們的榮耀，也理解他們的遺憾。」

賽後記者會，中國選手評價日本對手打得非常好，更稱讚伊藤是敢於和男選手對抗的世界級選手。

水谷隼曾經評價中國對手張繼科：「要和我的神見面了！這個男人深不可測，簡直就是灌籃高手裡的流川楓！」

自古英雄惜英雄，只有酸民和狗熊，才會把自己狹窄的氣度和偏低的智商一絲不掛地晾在臉書上，其實你們一個字都不用寫，因為光看你的頭像，就知道你有多智障。

今天，民進黨政府用來遮掩真相的方法不再是禁止真相傳播、因為做不到了，而是高速放出多個虛假的、甚至自相矛盾的信息增加輿論噪音。

你們有時間嘴炮、製造對立，你們知不知道有多少人還在等解封、等紓困、等疫苗？我們到底還要忍受總統府行政院立法院納涼吹冷氣浪費納稅人的錢的這群人，還要忍多久。

日本是這地球唯一吃過美軍兩顆棉花糖的國家，美國一拳把日本打成戰敗國，造成無數死傷和民族史上永恆的屈辱，照深綠的邏輯，美國理應是日本的死敵不是嗎？日本隊輸美國隊應該切腹謝罪吧！

並沒有。反之，戰敗的日本向美國謙卑學習，戰後美日同盟的緊密有目共睹，這江湖，人欲利、獸齒顯，再把人民當笨蛋，罷免也許是消滅這群蠢蛋最有效的快篩試劑了。

作者為文學奬得主

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