台銀自即日起，推出「2020年東京奧運全系列紀念套幣」，本套幣是日本造幣局鑄造，台銀銀行獲國際奧委會官方授權在台獨家銷售。

全套紀念幣精美包裝成冊，完整收集已發行的四個系列2020年東京奧運紀念幣，包含1枚500日圓雙色複合硬幣及13枚100日圓銅鎳複合硬幣，共14枚非流通版精美等級紀念幣：

(一)雷神500日圓紀念幣1枚：

主題取材自日本江戶時代畫家俵屋宗達的國寶藝術畫作「風神雷神圖屏風」之雷神圖案。正面圖樣以2020年東京奧運會的官方會徽為中心，外圍以現代五項、高爾夫、籃球，馬術、手球、划船、曲棍球、橄欖球、帆船、射擊、跆拳道和鐵人三項等12項競技之圖樣圍繞排列。

(二)100日圓紀念幣共13枚：

包括由日本小學生票選的奧運吉祥物-未來永遠郎紀念幣及奧運擊劍、空手道、滑板、運動攀登、衝浪、舉重、射箭、輕艇、自由車、足球、網球、排球等紀念幣，紀念幣背面圖樣為2020年東京奧運會的官方會徽。

台銀表示，獲國際奧委會和東奧組委會官方授權，在台獨家已上架銷售各系列2020年東京奧運金、銀紀念幣及奧運全系列紀念套幣，歡迎至台銀各分行或台灣銀行網站-「黃金業務」-「紀念幣及套裝錢幣」選購，數量有限，值得珍藏。