東京奧運第一枚金牌──女子10米氣步槍，落袋中國。中國選手楊倩24日上午在決賽以251.8環拿下金牌，這也是中國奧運代表團在東奧的首金，中國射擊隊於歷來10屆奧運中，已7奪中國首金。楊倩分享了面對壓力時的小技巧──積極的心理暗示。

澎湃新聞報導，在比賽中，俄羅斯選手加拉什娜獲得銀牌，瑞士選手克里斯汀獲得銅牌。其中，加拉什娜最後一環只打了8.9環。

2000年出生的楊倩是寧波鄞州人，2011年小學4年級時被選入寧波體校射擊隊，師從大陸國家級教練虞利華。雖然本屆東京奧運會延期一年進行，但楊倩在備戰過程中的狀態不錯。

2020年9月22日，大陸射擊冠軍賽10米氣步槍混合團體比賽，楊倩與隊友在決賽中表現突出，最終以17比11大比分領先獲得該項目冠軍。

次日，楊倩在女子10米氣步槍資格賽中打出了631環的好成績。決賽中，楊倩漸入佳境，以253.3環的極高環值摘得金牌，打破了該項目252.8環的大陸決賽紀錄，並超世界決賽記錄0.4環，創歷史新高。

「疫情期間，我一直在國家隊進行封閉式訓練，保持著良好的狀態，整個過程中雖然有些小問題，但都能及時解決。」作為一名「00後」小將，楊倩連續4站選拔賽全部奪冠，最終毫無懸念地入選東京奧運會參賽名單。

楊倩參加的10米氣步槍一直是這幾屆奧運會誕生首金的項目，雖然是一位「00後」運動員，楊倩過往的話語卻透露出老到：「要關注過程，而不是刻意追求結果。主要是你能不能想通──想開，這一念之間的事說上去似乎很輕鬆，大家都知道，但是真正做起來卻沒那麼容易。」

楊倩說，剛開始接觸射擊的時候，有一段時間也難以克服心理障礙，連續多場比賽都沒能發揮出自己的正常水準，這也給自己帶來了一定的心理陰影，直到經過一次又一次的磨練，自己才慢慢找到了感覺。

「我不再刻意追求比賽的結果，每次舉起槍我都關注我的動作做得是否到位，努力去全身心投入比賽當中，慢慢就找到了狀態。」

楊倩也不止一次提到，「自信真的很重要，每次比賽的時候都不要去想自己以往的成功或失敗，因為每次都是一個全新的開始。」

楊倩還分享了自己在面對壓力時的一個小技巧──積極的心理暗示。

「心理暗示真的能很有效地提升自己的狀態，我在比賽時每打完一槍就告訴自己──你一定可以的，你很棒。」