美股紛創新高，惟台股加權指數26日開低在17554.93點，主要是航運股及鋼鐵股皆開低，表現疲弱，權王台積電（2330）開在591元，撐住大盤，中小型電子股如IC設計、LED族群，早盤紛紛向上拉升，成為盤面上的強勢股，台股早盤呈現小漲。

美國企業財報創佳績、經濟出現復甦跡象推升投資人冒險意願，道瓊工業平均指數首度站上35000點、刷新歷史收盤高，那斯達克指數、標準普爾500指數也同步登上歷史最高峰。

道瓊工業平均指數7月23日終場上漲0.68％（238.2點）、收35061.55點，創歷史收盤新高；周K線上漲1.08％。

那斯達克指數上漲1.04％（152.39點）、收14836.99點，創歷史收盤新高；周K線上漲2.84％。

費城半導體指數上漲0.63％（20.64點）、收3280.06點；周K線大漲4.28％。

統一投顧指出，美股三大指數再創歷史新高，有助於全球金融市場的信心，且台灣本周降至二級警戒，有利內需恢復。

統一投顧考量台股指數在17300～17500點頸線位置支撐強勁，且人氣指標航運股有止跌築底跡象，加上近日外資由賣轉買，可望帶動台股延續反彈走勢，維持擇優布局，偏多操作建議。

選股可留意如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。