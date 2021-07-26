台積電(2330)今日舉行股東常會，董事長劉德音表示，台積電過去兩年在各方面都有長足進步，預期今年業績將成長20%，並準備迎接未來幾年持續成長。

台積公司董事長劉德音致詞時表示，這兩年來，台積電在各方面都有長足進步，包括業績、技術領先優勢、先進製造擴展及對網路安全的防護力等，與客戶的信任關係也與時俱進。

劉德音指出，台積電在多方面體質進步，提升技術領先優勢，在先進製造擴展也延伸到美國，對全球網路安全防護力也有很大進步，讓台積電對市場上的競爭有十足信心，已準備好迎接未來幾年的持續成長。

劉德音表示，台積電去年美元營收成長31%，今年預期也將成長20%。

劉德音表示，台積電將支持世界加速的數位化，以及半導體市場中第五代通訊（5G）和高速運算應用需求大幅增加，準備迎接未來幾年持續成長。台積電長期不變目標是為所有股東創造最大的股東價值。