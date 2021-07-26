《國際油價》原油亞洲電子盤區間整理 11:092021/07/26 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一盤中油價變化不大，依舊圍繞在新冠變種病毒擴散，以及下半年市場可能供不應求的預期；分析師表示，上周一美油大跌7.5%，然而截至上周五為止卻保持上漲走勢，顯示市場有反應過度跡象；周一(7/26)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.27美元，報每桶71.80美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.05美元，報每桶74.05美元。(商品行情網) 《電子零件》嘉澤通過配息13.3元 H2穩定 《鋼鐵股》國際原料價跌 豐興先降廢鋼300元 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #區間整理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨微幅收高 09:442021/07/26 財經 《國際經濟》美股超級財報周 華爾街頂級分析師點名5檔首選 11:092021/07/26 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 00:032021/07/26 財經 ABF載板 國際大廠加價搶 04:102021/07/26 財經要聞 一張圖看台灣痛苦指數 王鴻薇：創13年新高 10:292021/07/26 政治 《電子零件》外資降EPS預估 信邦氣虛 10:182021/07/26 財經 《國際產業》英特爾潑冷水 全球晶片荒看不到盡頭(2-2) 08:192021/07/26 財經 《國際金融》2021迄今貶1成 泰銖從雲端跌至谷底 11:262021/07/26 財經 房市開封行情 五大代銷競相端新案 04:102021/07/26 產業．科技 東奧》陸19歲游泳小將李冰潔二度破亞洲紀錄 拿下銅牌 11:312021/07/26 體育 群益證券本周看好中小型IC設計等四類股 09:212021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 台積電買BNT疫苗 董事長劉德音說明緣由 - 財經 - 工商 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 全球經濟看他臉色？這代工大國手握關鍵命脈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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