周一盤中油價變化不大，依舊圍繞在新冠變種病毒擴散，以及下半年市場可能供不應求的預期；分析師表示，上周一美油大跌7.5%，然而截至上周五為止卻保持上漲走勢，顯示市場有反應過度跡象；周一(7/26)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.27美元，報每桶71.80美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.05美元，報每桶74.05美元。(商品行情網)