目前縣內已經有15家機構申請，預計可以服務約200位的長輩。(吳建輝攝)

彰化縣縣內社區型長照服務機構工作人員，共計有197人，目前所有人皆已完成疫苗施打，縣府有條件開放恢復服務申請，38家中共有15家提出申請，並在今天開始重啟服務，彰化縣長王惠美表示，工作人員及長輩都須施打完疫苗，未施打也需要有快篩陰性證明，才能進到中心，希望給長輩安全無虞的長照環境。

彰化縣長王惠美今天到彰化員林左鄰秀家人社區長照機構關心長輩，她說縣內長照服務機構人員截至7月16日疫苗施打率百分之百，因此有條件恢復服務申請，目前已經有15家機構申請，預計可以服務約200位的長輩。

彰化縣衛生局表示，7月16日函知縣內38家社區式日間照顧長照服務機構，若相關工作人員第一劑施打率有8成以上，長照個案已接種疫苗滿14天，就可函報查驗表向衛生局申請恢復服務，若未接種者，則須提供3日內抗原快速篩檢陰性證明。

衛生局指出，民眾可以在家使用快篩試劑，或至縣內12個主動監測站間設篩檢，包括彰基、二基、鹿基、漢銘醫院、部立彰化醫院、秀傳、彰濱秀傳、員生、道周、卓醫院、宏仁醫院，在未施打疫苗前必須每周配合進行抗原快篩一次。

衛生局強調，一切都配合中央流行疫情指揮中心14日公布的相關規定，考量社區型長照服務需求，還要兼顧疫情社區傳播風險，針對服務條件、自主防疫管理措施、具感染風險者之應變措施及發生確診病例應變處置管理措施等事項訂定管理指引，輔導社區式長照機構辦理，逐步恢復服務。