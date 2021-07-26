特斯拉即將在周一盤後公布財報，為華爾街超級財報周拉開序幕。該電動車大廠過去兩季的業績令人失望，使其股價從1月底發布第四季財報前創下的歷史高點下跌近30%。這檔在2020年表現最佳的股票能否重回正軌，將取決於這一次秀出的成績單如何，外媒列出投資人將緊盯的八大重點。

首先是特斯拉在中國的情況如何？與其他汽車製造商不同，特斯拉通常只公布全球數據，但如果它想讓投資人安心，就可能需要詳細說明其在中國的銷售情況，因為中國不僅是所有汽車銷售的最大市場，亦是全球最主要的電動車市場。近來特斯拉在中國因為大量安全性爭議的報導而備受打擊，其中包括幾乎全數召回在上海廠生產的電動車。

長期看好特斯拉的Wedbush Securities技術分析師Dan Ives表示，中國是特斯拉的主要市場，我們相信明年他們40%的銷售額將來自中國，我認為特斯拉在中國的發展情況，將成為其股價上漲或下跌的關鍵。

第二點是特斯拉如何獲利？根據Refinitiv調查，分析師預估該公司經調整後獲利將連續第二季超過10億美元，而淨利預估為6.5億美元，雙雙創下歷史新高，並將在虧損多年之後，連續第8個季度實現獲利。

但部分人士批評特斯拉的淨利，從未超過向其他汽車製造商出售稅負抵免額的進帳。其他汽車製造商向特斯拉購買碳排放積分，來滿足監管機關訂立的環境標準。

市場關注的第三點是特斯拉持有的比特幣。今年2月特斯拉宣布購買價值15億美元的比特幣。今年4月該公司披露已經出售部分持有之比特幣，貢獻淨利約1.01億美元，但這也進一步證明特斯拉在銷售汽車的本業上並不賺錢。

Ives表示，比特幣交易讓部分投資人感到不安，尤其是從那時起，該加密貨幣的價格已經跌掉超過三分之一。

其他的關注重點包括特斯拉如何應對全球晶片荒、其德州和德國新廠的進展、Cybertruck的最新消息、特斯拉將開放其他汽車製造商使用其超級充電站的計畫，以及其全自動駕駛車的發展前景。