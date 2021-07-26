北京當局雙減政策廣傳將落地，禁止學科類培訓機構上市融資，導致新東方等大陸教育股上周五(23日)大跌，美股時段更是出現暴跌40%幅度，多檔中概教育股也出現超過50%的驚人跌勢，加上騰訊音樂突遭要求放棄獨家音樂版權，港股周一(26日)開盤下跌500點，更在午盤後跌勢擴大至近千點，陸股3大指數也收盤也創下超過2%跌勢。

香港恆生指數終場收跌1117.36點或4.09%、報在26204.62點，新東方股價下跌13.64 港元或45.17%、報在16.56港元，若從今年2月19日高點158.8港元來算，跌幅高達9成，公司市值蒸發2400億港元。

騰訊股價下跌40.60港元或7.65%、報在490.40港元；阿里巴巴股價下跌13.10 港元或6.38%、報在192.10港元；美團股價下跌38.60港元或14.13%、暫報234.60港元。

上証指數下跌82.96點或2.34%、收在3467.44點；深証成指下跌397.72點或2.65%、收在14630.85點；創業板指數下跌98.65點或2.84%、收在3371.23點。其中白酒股、教育股皆重挫，半導體股、光電股獨撐漲勢，大陸晶圓代工龍頭中芯國際股價更是大漲10%，近期跌勢收斂至跌8%。

北京當局24日發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(雙減政策)，證明市場流傳消息為真，其中內容要求禁止學科類培訓機構上市融資，等於是無論在美掛牌的大陸教育相關企業面臨下市風險。

此外，從去年螞蟻集團IPO案喊停後，北京當局加嚴對互聯網企業監管行為，並發出反壟斷相關行動，美團、騰訊、小米、快手等11家陸企遭以未履行安全評估調查，不僅阿里巴巴遭調查並罰款，在大陸叫車巨頭滴滴出行在美掛牌上市後，網信辦的網路安全審查，甚至連滿幫等大陸叫車公司也遭調查。

至於日前騰訊身為大股東，促成遊戲直播平台虎牙與鬥魚合併遭禁止，成為大陸首起被禁止的經營者集中案，北京當局周六公告，騰訊這項交易違法壟斷，依據《反壟斷法》等相關規定罰款人民幣 50 萬元（約台幣 220 萬元），並且勒令騰訊要在 30 天內解除獨家音樂版權。