嘉義市政府今26日提供兩周分，約4000份快篩劑供幼兒園、課照中心與補習班派人員前來領取，讓相關教職員全面性快篩。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今26日提供兩周分，約4000份快篩劑供幼兒園、課照中心與補習班派人員前來領取，讓相關教職員全面性快篩。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應明天27日警戒調降二級，嘉義市幼兒園、課照中心及補習班將適度開放，嘉義市政府今26日提供兩周分，約4000份快篩劑供幼兒園、課照中心與補習班派人員前來領取，讓相關教職員全面性快篩，因補教人員多未打疫苗，市府已全力爭取中央盡快撥補疫苗，是否會有第二批快篩劑發放？教育處會滾動式檢討。

嘉義市教育處處長林立生表示，目前幼兒園及課照中心教職員已完成第一階段疫苗施打，依規定施打率需達80％以上才可以開課，礙於補習班施打名冊至目前為止，教育部尚未核定，為迎接明天二級開放，教育處與衛生局合作提供快篩劑供教職員使用，業者需在開課日前3天內完成所有教職員工全面快篩，並主動公告結果。

今來領取快篩劑的幼兒園有54間共758劑，補習班、課照中心292間共3197劑，光幼兒園園長張碧紐指出，目前全校教職員皆已施打完疫苗，快篩結果會公布。小橘子非營利幼兒園園長林其蘭提到，園所針對復課加強人數分流，已將班級人數降載至15至20人。

中央規定，教職員若尚未施打疫苗，或接種疫苗未滿14天，也應每3到7日定期快篩，補教業者邱老師說，補習班還沒施打疫苗，特別是未達到年齡的年輕老師，但做快篩還是會有心理壓力，希望能盡快讓補教業接種疫苗。

教育處表示，嘉市幼兒園教師疫苗施打率已達9成5，另外針對補習班，市府自7月開始就向中央積極提議、爭取中央撥配疫苗， 並於19日上傳第一階段疫苗名冊，惟中央迄今仍尚未核定名冊，市府會持續向中央反應，讓孩子、家長與教職員能安心上課。