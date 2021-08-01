《富比世》（Forbes）7月31日報導，雖然美國空軍F-35A戰機的採購價格逐年下降，目前已低於「飆風」（Rafale）、「颱風」（Typhoon）、F-15EX等4.5代戰機，但由於美國2021年通貨膨脹率異常地高，且戰機正接受進一步升級，其造價將出現上揚，加上長期為人詬病的運作成本問題，將讓美國空軍更加頭痛。

根據報導，美國近10年來每年的通貨膨脹率大多為1%到2%左右，但截至今年7月為止，該國通貨膨脹率已達到5.4%；加上F-35A正推進作戰軟體Block 4的更新計畫，將換裝高解析度顯示器、處理速度更快的電腦，以及更先進的光電（EO）感測器等，也讓成本進一步提高；且美國空軍計畫在未來幾年內減少F-35A的採購數量，導致該軍種只能用較少的戰機分攤額外成本，難以拉低平均價格。

洛馬執行副總裁兼財務長波森瑞德（Kenneth Possenriede）已於電話會議中承認，在面對通貨膨脹率和升級之下，F-35A戰機的採購價格將有所提高，但強調「幅度不大」。而針對較貴的短場起飛／垂直降落（STOVL）型的F-35B，以及艦載機型的F-35C，他預測採購價格將維持穩定，甚至可能繼續降低。

《富比世》指出，目前最新批次的F-35A採購價格已降至約每架7800萬美元（約新台幣21.8億元），低於「飆風」、「颱風」、F-15EX等4.5代戰機的8500萬至1億美元（約新台幣23.7億至27.9億元）。不過美國國會稽核處（GAO）警告，採購成本僅佔F-35全壽期成本的不到1/4，而若F-35A機隊無法將運作成本降低至少47%，會在未來超出美國空軍的可負擔極限。